Dopo Arturo Vidal, operato nella mattinata di venerdì al menisco del ginocchio sinistro (stop di circa 25 giorni, tornerà dopo la sosta), Antonio Conte con ogni probabilità non potrà contare nemmeno su Christian Eriksen per la gara di campionato tra Torino e Inter. Il centrocampista danese, sempre più centrale nel progetto nerazzurro, ha lavorato a parte sia nella seduta di giovedì che nell’allenamento odierno a causa di una leggera infiammazione al ginocchio sinistro. Nulla di così preoccupante, tanto che le condizioni dell’ex Tottenham verranno nuovamente valutate nella giornata di sabato, giornata di vigilia del match contro i granata: anche nel caso in cui Eriksen partisse regolarmente con la squadra per la trasferta di Torino (domenica alle ore 15), inizierebbe quasi sicuramente dalla panchina.