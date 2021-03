Ci siamo, le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo e vi invitiamo a posizionarvi davanti alla tv su Sky Sport Serie A per vivere questo Toro-Inter con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento di Lele Adani. Se non ne avete la possibilità ci siamo qui noi a raccontarvi tutto minuto per minuto!