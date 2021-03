Il Giudice Sportivo ha deliberato di non applicare ai granata le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con la Lazio lo scorso 2 marzo, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari perché il match si giochi. La Lazio presenterà ricorso alla Corte Federale d'Appello

Nessuna sanzione al Torino per la mancata presentazione all'Olimpico di Roma per la partita con la Lazio della 25^ giornata, la partita va giocata e il giudice Mastrandrea ha rimesso il caso alla Lega per fissare una datra: è questa la decisione del giudice sportivo della Serie A. La squadra granata non si era presentata per i numerosi casi di Covid e la quarantena disposta dalla Asl locale.