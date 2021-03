Nuovo rinvio per la gara inizialmente prevista per la terza giornata di campionato: il recupero si giocherà il prossimo 7 aprile alle ore 18.45. Lo ha ufficializzato la Lega di Serie A

Sembra non doversi giocare mai la partita tra Juventus e Napoli, prevista inizialmente per la terza giornata di campionato. La gara non disputata già nello scorso mese di ottobre ha subito un altro spostamento e verrà disputata il prossimo 7 aprile alle ore 18.45, differentemente dalla data del 17 marzo stabilita qualche settimana fa. A comunicarlo è stata la Lega di Serie A attraverso una nota ufficiale, che ha confermato dunque l'ulteriore slittamento di tre settimane del match. Juve-Napoli si disputerà quindi tra la 29^ e la 30^ giornata: l'eliminazione da parte di entrambe le squadre dalle coppe europee ha in questo senso facilitato la scelta di una nuova data, potendo il match disputarsi regolarmente in turno infrasettimanale, pur evitando la concomitanza di orario con le altre competizioni Uefa.