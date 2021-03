Milan-Napoli da "Amare" su Sky Sport. VIDEO

Dulcis in fundo. Sarà Milan-Napoli a chiudere la 27^ giornata di Serie A. Un big match da seguire live su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. L’appuntamento è per domenica 14 marzo alle 20.45 quando Gattuso farà ritorno, da avversario, in quello che per anni è stato il suo stadio. Per presentare questa partita Sky Sport ha scelto le note di “Amare”, la canzone proposta a Sanremo da La Rappresentante di Lista e contenuta nel nuovo album My Mamma, un progetto nato dall'incontro fra Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

Diario intimo, composizione collettiva, introspezione che si staglia contro il rumore che gira intorno a tutti noi, My Mamma è un disco di proprietà e di condivisione, firmato da un gruppo coraggioso, addirittura temerario, che non si ferma sicuramente qui. È pronto per far circolare queste canzoni dappertutto, a portarle molto, molto lontano.

Amare senza avere tanto/Urlare dopo avere pianto/Parlare senza dire niente. Buon Milan-Napoli, ovviamente da non perdere su Sky Sport!