Lazio-Crotone, le probabili formazioni

Comincia il ventisettesimo turno di Serie A, con il match in programma alle 15 allo Stadio Olimpico: Inzaghi dovrebbe ripartire dalla coppia d'attacco formata da Immobile e Correa e in difesa recupera Radu, Cosmi va verso la conferma in toto dell'11 che ha battuto il Torino. Le probabili formazioni di Lazio-Crotone Condividi:

Pronti a partire con la 27^giornata di Serie A, che si aprirà con il match delle ore 15 tra Lazio e Crotone. Entrambe le squadre hanno stretta necessità di punti, per raggiungere i rispettivi obiettivi: la Lazio per non vedere scappare via il treno Champions League, il Crotone per dare continuità alla vittoria nell'ultimo turno contro il Torino e provare a riaprire il discorso in chiave salvezza. Rossoblù che non potranno però avere al proprio fianco mister Cosmi, costretto a seguire la partita dalla tribuna dopo aver rimediato un turno di squalifica. Ecco le probabili scelte dei due allenatori.

La probabile formazione della Lazio leggi anche Inzaghi: "Col Crotone voglio la vera Lazio" Inzaghi può innanzitutto contare su un importante recupero in difesa, con Radu che è tornato a disposizione e dovrebbe subito giocare titolare insieme a Patric e Acerbi. In miglioramento anche le condizioni di Lazzari, anche se l'ex esterno della Spal potrebbe al massimo strappare una convocazione all'ultimo minuto: al suo posto il favorito è Fares, mentre sul fronte opposto dovrebbe agire Marusic. Nessun turnover previsto nè a centrocampo nè in attacco, dove Lucas Leiva dovrebbe essere regolarmente schierato dal primo minuto e Correa è in vantaggio su Caicedo e Muriqi per affiancare Immobile, fresco di premiazione per la Scarpa d'Oro 2020. LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi