Nella vita di oggi, i social e i cellulari fanno parte del quotidiano di tutti. Compreso quello dei giocatori. Per questo, durante la conferenza stampa di presentazione alla sfida con la Sampdoria, a Sinisa Mihajlovic è stato chiesto come gestisce l’uso di questi strumenti con i suoi giocatori. L’allenatore del Bologna ha raccontato un aneddoto di quando giocava nella Roma: "Era il 1992 ed erano appena usciti i cellulari. Come tutti gli allenatori dell'epoca, Boskov chiamava a casa alle 23 per vedere se fossi uscito o no. Una sera andai a cena con Caniggia, tornai per le undici e mezza e la governante mi disse che aveva chiamato. Provai a richiamarlo ma non mi rispose. Il giorno dopo era incazzato: 'Voi non siete professionisti! Sinisa, tu dov'eri ieri?'. Gli dissi che ero andato a mangiare, ma non ero tornato di notte. 'Siete tutti così, qui il più grande professionista è Claudio'. Com'è possibile? Lui era a cena con me, ma per Boskov era rimasto a casa. Così chiesi spiegazioni a Caniggia. 'Io gli ho dato il numero di cellulare, così quando mi chiama gli dico che sto sempre a casa' mi rispose. All'epoca i telefoni non li conoscevano tutti".