Le probabili formazioni della 27^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inter senza Vidal e con un solo dubbio. Juve: Morata favorito con CR7 ma Pirlo può ruotare in altri reparti. Pioli spera nei recuperi di Calhanoglu, Hernandez e Rebic. Napoli con probabile staffetta in attacco. Roma con El Shaarawy pronto per giocare dall'inizio

PROBABILI FORMAZIONI 27^ GIORNATA - I CAMPETTI

Condividi:

Riparte la caccia all'Inter: dopo la tre giorni di Coppe siamo pronti per vivere un'altra giornata di campionato interessante. A parte un paio di casi, non ci sono scontri diretti ma ciò non significa risultati scontati. Dai vari ritiri ci sono già un bel po' di indicazioni.

Come sempre la squadra degli inviati di Sky Sport è pronta a raccogliere e a giare a tifosi e fantallenatori notizie, indiscrezioni e ipotesi di formazione. Non peridamo altro tempo quindi e diamo uno sguardo alla situazione squadra per squadra



LAZIO-CROTONE, ore 15 Lazio, Radu c’è; Lazzari no Simone Inzaghi assiste al parziale svuotamento dell’infermeria biancoceleste. Il tecnico può infatti tornare a contare su Radu che da qualche giorno è rientrato in gruppo e che sarà a disposizione per la sfida contro il Crotone. Il romeno è in pole per una maglia nel terzetto difensivo che comprenderà anche Patric e Acerbi. Lazzari migliora ed è tornato a correre sul campo ma probabilmente all’esterno servirà qualche sgambata in più per tornare tra i convocati. Sulle corsie esterne ci saranno Marusic a destra e Fares, favorito su Lulic, a sinistra. Crotone, Cigarini unico assente L’importantissima vittoria contro il Torino dovrebbe valere la riconferma di quasi tutto l’XI titolare visto settimana scorsa. Certo, la sfida contro la Lazio è proibitiva e non è escluso che qualcuno possa tirare il fiato ma Cosmi forse ha bisogno di consolidare la formazione dei (possibili) ‘titolarissimi’. Ai box resta il solo Cigarini visto che Benali, Eduardo Henrique e Vulic sono arruolabili e quindi le opzioni di Cosmi in alcuni reparti aumentano sempre più

ATALANTA-SPEZIA, ore 20:45 Atalanta, Zapata (e altri) a riposo? A Zingonia monitorato Duvan Zapata che contro l’Inter ha accusato un problema alla gamba. Per lui come per altri, Gasperini pensa a un turno di riposo in vista dell’impegno di Champions a metà settimana. Certo dopo la sconfitta con l’Inter non si può sottovalutare lo Spezia ma la Champions chiama e non è escluso che stasera ci possano essere sorprese di formazione. In difesa scaldano i motori Caldara e Palomino. Pasalic può far rifiatare qualcuno o in mediana o sulla trequarti. Davanti dovremmo rivedere la coppia Muriel-Ilicic Spezia, c’è un altro positivo La società, in una nota, ha ufficializzato un nuovo positivo nel gruppo squadra e quindi va aggiunto un altro elemento alla lista degli indisponibili che già comprende, tra gli altri, Saponara e Provedel. Zoet sarà di nuovo titolare. In difesa sperano di tornare dall’inizio sia Vignali che Erlic. In mediana vari ballottaggi con Ricci che duella con Leo Sena mentre in attacco scalpitano sia Farias che Agudelo. Il primo potrebbe strappare una maglia da titolare. Per il secondo, obiettivo molto più complicato

SASSUOLO-VERONA, sabato ore 15 Sassuolo, Boga e Chiriches in gruppo Buone notizie per Roberto De Zerbi che può tornare a contare anche su Chiriches e Boga. I due hanno infatti ripreso il lavoro sul campo con i compagni ma ovviamente da qui a considerarli titolari sabato ce ne passa vista la prolungata assenza anche se il difensore potrebbe giocare fin da subito. A parte resta solo Bourabia. Tante opzioni quindi per De Zerbi che in difesa potrebbe riproporre Muldur e Rogerio. Davanti torna Caputo che alle sue spalle avrà quasi sicuramente Berardi e Djuricic con Lopez posizionato al fianco di Locatelli anche se Obiang spera fino all'ultimo di sopravanzare il compagno Verona, tripla opzione per Dimarco Non si dovrebbero profilare molti cambi nella formazione iniziale di Ivan Juric. Certo, c’è da verificare il livello di stanchezza di qualche elemento ma tra difesa e mediana di soluzioni ce ne sono. Un (grosso?) dubbio riguarda Dimarco che è reduce da due partenze di fila dalla panchina. L’ex Parma potrebbe rientrare sia in difesa che come esterno sinistro. La terza opzione è quella di rimanere inizialmente in panchina. Uno tra Veloso e Tameze potrebbe tirare il fiato. Davanti invece nulla di nuovo sotto il sole. A guidare l’artiglieria pesante gialloblù ci sarà Lasagna

BENEVENTO-FIORENTINA, sabato ore 18 Benevento, problemi sulle corsie difensive Pippo Inzaghi non recupera Depaoli, anzi. Per l’ex Sampdoria c’è la lesione del gemello mediale della gamba destra. Indisponibilità sicura che va ad aggiungersi a quella dell’altro esterno di ruolo: Letizia. Per restare a 4 dietro ci sono Improta a destra e o Barba. In mediana c’è una soluzione in meno vista la squalifica di Dabo mentre davanti dovrebbe essere riconfermato Gaich al posto di Lapadula. Con Schiattarella, Glik e Foulon diffidati attenzione anche a possibili alternative Fiorentina, ottimismo per Amrabat e ‘Jack’ Con il ritorno di Ribery dalla squalifica, l’attacco viola è di fatto già deciso. A livello di disponibilità invece ci sono da verificare un paio di situazioni: detto che Igor resta indisponibile, ci sono buone sensazioni per Bonaventura e Amrabat che potrebbero figurare nell’XI titolare della Fiorentina. Kokorin sta meglio e va verso la convocazione. Disponibile anche Kouamé. A destra è sempre battaglia con Venuti, Malcuit e Caceres in lotta per una maglia. Castrovilli invece è a forte rischio. Difficile che Prandelli lo rischi con l’ipotesi di aggravare la sua condizione fisica. Si deciderà solo 24 ore prima della gara

GENOA-UDINESE, sabato ore 20:45 Genoa, buone notizie per tre Due assenze sicure per Ballardini in vista della sfida contro l’Udinese. Sabato mancheranno infatti gli squalificati Destro e Masiello. Per rimpiazzare il difensore è pronto Goldaniga ma le notizie non sono finite qui. Pandev è rientrato in gruppo, Biraschi lavora già da qualche giorno a pieno regime e anche Perin dovrebbe essere recuperabile per la sfida di sabato. Tre buone notizie quindi: Pjaca e Scamacca si giocano una maglia al fianco di Shomurodov. Soliti duelli sulle corsie esterne con Ghiglione e Czyborra in lotta per un posto nell’XI titolare Udinese, a parte Deulofeu e Ouwejan Tra recuperi e possibili defezioni ecco il quadro dell’Udinese: Stefano Okaka ha lavorato con il gruppo per tutta la seduta mattutina di giovedì e sarà a disposizione per la trasferta in terra ligure. Recuperato anche Bonifazi che aveva inizialmente accusato un problema al ginocchio. Deulofeu e Ouwejan hanno continuato a sostenere allenamenti individuali ma il loro completo recupero è prossimo. A Genova De Maio se la gioca con Becao mentre in mezzo è duello Walace-Makengo. Stryger Larsen dovrebbe continuare ad essere invece schierato a sinistra

BOLOGNA-SAMPDORIA, domenica ore 12:30 Bologna, Sinisa recupera mezza difesa? Contro la Sampdoria è pronto a tornare dal primo minuto Schouten che ha scontato il turno di squalifica. Mihajlovic però potrebbe anche recuperare un terzetto difensivo: si sono infatti parzialmente allenati con il resto del gruppo, Dijks, Tomiyasu e Hickey. I primi due, dovessero star bene, saranno con tutta probabilità titolari; attenzione a Soumaoro che ha accusato un problema al polpaccio. Non dovesse farcela, pronto Medel da centrale. Davanti rientrerà Barrow, Orsolini è ancora in forse dato che Skov Olsen è apparso in netta crescita. In mediana invece c’è Svanberg in pole Sampdoria, fuori Colley. Gabbiadini spera Cambio forzato nella difesa blucerchiata che deve ovviare all’assenza per squalifica di Omar Colley. Due le soluzioni con Yoshida che si gioca il posto con Ferrari. Tonelli invece dovrebbe essere sicuro del posto. In mediana qualcosa può cambiare con Adrien Silva che spera di recuperare nelle gerarchie di centrocampo. Davanti ipotesi Gabbiadini titolare da non scartare a priori. Le ultime uscite di Keita non sono state indimenticabili mentre Quagliarella, lo sappiamo, viene utilizzato un po’ sì e un po’ no

PARMA-ROMA, domenica ore 15 Parma, un assente per reparto Modifiche in vista per l’XI titolare di D’Aversa: si sono fermati Inglese e Iacoponi. Cornelius invece recupera e sarà a disposizione. Assenza non da poco quella di Kucka, squalificato. In difesa dovrebbe tornare Conti con Gagliolo che scala al centro. Hernani si è allenato col contagocce ma spera di esserci. Pre allertato Grassi per un posto in mediana. Davanti tanti pretendenti: da Cornelius a Pellé a Brunetta. Difficile invece che Karamoh e Gervinho vengano 'panchinati'

Roma, Fonseca perde Mkhitaryan Difesa della Roma che di fatto ha tutti a disposizione anche se chiaramente a livello fisico ci sarebbero delle differenze da fare. Ibanez, al pari di Dzeko, è tornato regolarmente in gruppo; Kumbulla ha scontato il turno di squalifica e può ritrovare una maglia dall’inizio a patto che non venga scavalcato proprio da Ibanez. Juan Jesus è in isolamento. In mezzo mancherà ancora Veretout ma Fonseca può comunque pensare a varie soluzioni. Davanti favorito Broja Mayoral mentre oggi sapremo di più sulle condizioni di Mkhitaryan. L'armeno, uscito anzitempo in Coppa, salterà sicuramente il Parma. Pronto El Shaarawy sulla trequarti



TORINO-INTER, domenica ore 15 Torino, Nicola recupera un po’ di gente Tamponi negativi per Buongiono Murru, Baselli, Linetty, Bremer e, ultimo in ordine di tempo, Belotti. C’è però chi resta indisponibile causa Covid ma che da un momento all’altro può negativizzarsi. Nicola vorrebbe schierare in difesa Izzo, Nkoulou e Bremer. Dei tre solo il primo è certo del posto. In mediana c’è Rincon squalificato con Baselli in lizza per ereditare la titolarità del venezuelano. Davanti invece Belotti andrà al massimo in panchina. Sanabria, dopo il gol di settimana scorsa, potrà con tutta probabilità far parte della formazione iniziale Inter, Vidal fuori per un mese Niente ballottaggio a centrocampo per i nerazzurri. Vidal o Eriksen? La risposta sicura è “non Vidal”. Il cileno infatti resterà ai box per circa un mese dato che ha deciso di operarsi al menisco. Se Conte non decidesse per un po’ di turnover, Eriksen è praticamente certo. Al momento l’unico piccolo dubbio riguarda la fascia sinistra con Young che potrebbe sopravanzare Perisic. Davanti sempre in pole Lautaro ma la pista Sanchez non è definitamente tramontata.

CAGLIARI-JUVENTUS, domenica ore 18 Cagliari, sono due gli squalificati Modifiche in vista per la formazione rossoblù. Ci sono da riempire due buchi dato che Lykogiannis e Pavoletti salteranno l'impegno con la Juventus casua squalifica. A sinistra si potrebbe pensare ad Asamoah ma al momento c'è Nandez in pole con Zappa sul versante opposto. L'altro posto vacante verrà preso da Simeone. Cerniera di centrocampo che vedrà ancora Ducan dal primo minuto. Ditero invece sempre favorito il trio Ceppitelli-Godin-Rugani Juventus, Demiral out per 3 settimane L'eliminazione in Champions ha avuto anche conseguenze 'fisiche' sulla difesa della Juventus. Andrea Pirlo ha infatti perso Demiral per una lesione al polpaccio. Stop di 20 giorni almeno per l'ex Sassuolo. A Cagliari possibile titolarità per De Ligt, Danilo (che in Champions era squalificato) e Bernardeschi. In attacco favorito Morata. Capitolo McKennie: lo statunitense dovrebbe giocare dal primo minuto ma resta da capire se farà riposare Arthur oppure Federico Chiesa