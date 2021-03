Dopo il pareggio nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, il Milan torna in campo contro il Napoli . L'obiettivo è dare seguito agli ultimi tre risultati utili consecutivi in campionato, con il primo posto in classifica che resta a sei punti di distacco. " Se il Milan punta ancora allo scudetto? Dobbiamo focalizzarci sulle nostre partite - spiega Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia - Mancano ancora dodici match, non si possono fare i conti o decidere cosa sia meglio, dobbiamo solo pensare a vincere più partite da qui alla fine. Pensiamo al Napoli e a dare il massimo perché il campionato è ancora lungo e le posizioni sono da decidere".

Calabria e Romagnoli in dubbio

Per la sfida contro la formazione di Gattuso, alla prima a San Siro da avversario contro il Milan, Pioli dovrà valutare le condizioni di Calabria e Romagnoli: "Sono in dubbio, deciderò domenica mattina valutando le loro condizioni. Penso che recupereremo Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic. Per Mandzukic, Ibrahimovic e Bennacer, invece, bisognerà aspettare la prossima settimana. La condizione psicofisica durante un’annata così impegnativa e tosta è inevitabile possa scendere per qualcuno e migliorare per altri. Il mio obiettivo è preparare la squadra per vincere. Sceglierò i giocatori che stanno meglio. Alleno un gruppo di giocatori di qualità e, anche in queste difficoltà, conto su giocatori forti. Se giochiamo da squadra, siamo attivi e collaboriamo, allora possiamo diventare una squadra forte".