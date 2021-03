Benevento-Fiorentina, torna Ribery dal 1'

Benevento e Fiorentina si sfidano oggi alle 18, match trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, con la telecronaca di Geri De Rosa e il commento di Luca Pellegrini. A bordocampo Vanessa Leonardi. Ecco le probabili scelte dei due allenatori, Inzaghi e Prandelli.

Benevento, Lapadula più di Gaich

Inzaghi potrebbe mischiare un po' le carte per la gara contro i viola: la principale novità sembra riguardare il jolly Improta, che pare destinato a ricoprire il ruolo di terzino destro. Difesa a 4 completata da Tuia, Glik e Barba. In mediana nessuna sorpresa, mentre il ballottaggio per la punta vede Lapadula favorito su Gaich.



BENEVENTO (4-2-3-1) Probabile formazione: Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi