Genoa-Udinese, chance per Scamacca: le probabili

Genoa e Udinese, separata da 5 punti in classifica a favore dei friulani, si sfidano a Marassi. All'andata finì 1-0 per i bianconeri, decise un gol di Rodrigo De Paul. Il calcio d'inizio, stasera, è alle 20.45. Diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Ballardini non può contare su due titolari, che sono squalificati: Masiello in difesa e Destro in attacco. Assente anche Luca Pellegrini, infortunato. Nel 3-5-2 del Genoa c'è un ballottaggio, quello tra Zapata e Czyborra. Se il colombiano dovesse giocare, Goldaniga potrebbe essere impiegato sulla fascia destra, facendo slittare Zappacosta sull'altra corsia.

Udinese, out Samir, Deulofeu e Ouwejan

approfondimento

Gotti: "A Genova senza Samir, Deulofeu e Ouwejan"

Gotti in conferenza stampa ha chiarito che Samir, Deulofeu e Ouwejan sono indisponibili. Ora deve sciogliere alcuni ballottaggi: in difesa Becao si gioca una maglia con De Maio e Bonifazi. In attacco invece potrebbe inserirsi Nestorovski, per un tandem di peso composto dal macedone e Llorente: in questo caso Pereyra arretrerebbe al posto di Wallace.



UDINESE (3-5-2) Probabile formazione: Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Wallace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra, Llorente. All. Gotti