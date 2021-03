Sassuolo-Verona, Caputo dal 1': le probabili

Reduci entrambe dai ko per 2-0 rimediati da Udinese e Milan, le squadre di De Zerbi e Juric si affrontano al Mapei Stadium in cerca di riscatto. Calcio d'inizio alle 15 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

De Zerbi può tornare a schierare Djuricic e Caputo dal 1'. Torna a disposizione anche Boga ma con ogni probabilità partirà dalla panchina. A centrocampo Lopez nettamente in vantaggio su Obiang per affiancare Locatelli. Difesa a quattro con Muldur e Rogerio terzini, favoriti su Toljan e Kyriakopoulos. Defrel in ballottaggio con Traoré.

Verona, ballottaggio Dimarco-Lazovic

Juric deve sciogliere diversi dubbi: l'Hellas è reduce dal ko col Milan e non sarebbe una sorpresa se cambiasse qualcosa rispetto alla sfida coi rossoneri. In difesa, per esempio, Lovato e Dawidowicz non sono tagliati fuori e proveranno fino all'ultimo a contendere una maglia al trio Magnani-Gunter-Ceccherini. In mediana Tameze affiancherà uno tra Veloso e Ilic, mentre a destra il ballottaggio riguarda Dimarco e Lazovic. Nessun dubbio sull'impiego dal 1' di Barak, Zaccagni e Lasagna.



VERONA (3-4-2-1) Probabile formazione: Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric