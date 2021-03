Cagliari-Juventus, dove vedere la partita in tv

Il campionato per cancellare la delusione per l'eliminazione dalla Champions League. Dopo l'uscita dall'Europa in seguito al doppio confronto con il Porto, la Juventus torna a pensare alla Serie A e riparte dalla sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari. Una gara complicata, contro una squadra che ha ripreso a fare punti dopo l'arrivo di Semplici: 2 vittorie con Crotone e Bologna e un pareggio contro la Sampdoria nelle ultime tre gare, per mettere fine a un digiuno durato ben 16 partite. La Juventus ha conquistato invece 10 punti in quattro gare dopo la sconfitta di Napoli, subendo però la delusione per l'uscita dalla Champions. In attesa della finale di Coppa Italia, il vero obiettivo per la squadra di Pirlo resta la rincorsa scudetto.