Reazione della Juventus, che vince 3-1 sul campo del Cagliari e riparte dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. Grande protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta nei primi 32 minuti di gioco. Della prestazione del portoghese e di tutta la squadra ha parlato al termine della gara Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Ottimo approccio, era importante perchè dopo la mancata qualificazione dell'altra sera dovevamo partire col piede giusto, dare subito un impronta decisiva alla partita e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Ronaldo? Era arrabbiato come tutta la squadra questa settimana, perchè non riuscire a qualificarsi ha portato tristezza all'interno di tutto il gruppo. Non ha parlato dopo la partita perchè aveva già parlato sul campo, facendo tre gol e facendo una grande prestazione. Quindi non è importante che parli dopo, ma è importante quello che fa sul campo".