Il 'Toro' ha portato tre punti pesantissimi ai nerazzurri nella trasferta di Torino: "Non è importante chi fa gol, a noi interessa vincere. Rinnovo? L'Inter adesso è un po' in difficoltà ma io sono tranquillo, arriveremo a un accordo". In panchina a guidare la squadra c'era Stellini: "Con Conte non esistono pause, interviene sempre"

Il 'Toro' che batte il Toro: un copione già visto con Lautaro Martínez, che ha segnato un gol in ciascuna delle ultime quattro sfide di Serie A contro il Torino. Contro nessuna squadra ha segnato in più partite diverse nel torneo, ma c'è da dire che l'argentino quest'anno segna un po' a tutti: ha anche eguagliato in 27 gare di questo campionato il bottino di gol della scorsa Serie A, 14 reti in 35 presenze. I suoi numeri sono impressionanti e nonostante non abbia la stazza di un corazziere Lautaro si distingue per un'abilità aerea: oggi ha stabilito il suo record di gol di testa in una singola stagione in Serie A: quattro – ne aveva segnati tre in ciascuno dei precedenti due campionati.

A fine partita Lautaro ha parlato a Sky Calcio Show, descrivendo il peso di questa vittoria: "Pesa tanto perché era una partita difficile, sapevamo che il Torino ha bisogno di punti in classifica e noi dovevamo venire qua per prenderci punti e restare in testa alla classifica. Inter non perfetta? Noi ci alleniamo ogni giorno per fare le cose bene, abbiamo preparato la partita in una maniera diversa, oggi avevamo bisogno del cuore e della testa oltre che della qualità, e abbiamo dimostrato un'altra volta di avere tutti questi valori".

I gol e il contratto

"Io voglio arrivare al nostro obiettivo che è vincere: non conta chi fa gol, chiaramente sono felice quando segno, lo dedico alla mia famiglia che è sempre presente. Rinnovo? Ci stiamo lavorando, l'Inter in questo momento è un po' in difficoltà ma io sono tranquillo perché l'accordo si trova".