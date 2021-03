Il Milan non riesce a chiudere una settimana straordinaria dopo la vittoria di Verona e il pareggio in Europa League sul campo del Manchester United. I rossoneri perdono in casa 1-0 contro il Napoli e vedono scappare via l'Inter a 9 punti di distanza. Una prestazione che lascia l'amaro in bocca a Stefano Pioli, intervenuto al termine della gara ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo perso un'occasione. Poteva essere una settimana eccezionale perchè venivamo da due grandi prestazioni, ma non siamo riusciti a ripeterci a quei livelli. Abbiamo fatto una buona gara, ma non sufficiente per battere un avversario di livello come il Napoli. Dobbiamo subito pensare alla prossima gara da dentro o fuori in Europa League contro un avversario molto forte e poi alla Fiorentina in campionato. La classifica? L'Inter è andata fortissimo dopo l'esclusione dall'Europa, ma noi non ci guardiamo nè davanti nè dietro e pensiamo a mettere in campo prestazioni migliori di quella di stasera. L'obiettivo è quello di fare più punti possibili".