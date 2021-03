Zappa avanti nel ballottaggio con Calabresi e Asamoah, in avanti Simeone con Joao Pedro. Nei bianconeri Kulusevski favorito su Morata per il ruolo di seconda punta al fianco di Ronaldo. Cagliari-Juventus domenica alle ore 18 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Vincere per provare a lasciarsi alle spalle la delusione per l’eliminazione in Champions contro il Porto. È questo l’obiettivo della Juventus di Andrea Pirlo impegnata alla Sardegna Arena contro il Cagliari nel match valido per la 27^ giornata di Serie A che si giocherà domenica alle ore 18, visibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. 52 i punti dei bianconeri, 22 quelli della squadra allenata da Semplici, che arriva al match forte di tre risultati utili consecutivi (due vittorie e il pareggio contro la Sampdoria nell’ultimo turno).

La probabile formazione del Cagliari approfondimento Serie A, 27^ giornata: curiosità e statistiche Out Sottil, Walukiewicz, Tramoni e Rog, squalificati Pavoletti e Lykogiannis: il dubbio di Semplici riguarda l’out di destra, dove Zappa è in vantaggio nel ballottaggio con Calabresi e Asamoah (l’ex Juve e Inter giocherebbe a sinistra, con Nandez spostato a destra). Davanti a Cragno, nel 3-5-2 rossoblù spazio a Ceppitelli, Godin e Rugani in difesa; a centrocampo Zappa favorito sull’out di destra, Nandez a sinistra, in mezzo Nainggolan, Duncan e Marin. In attacco ci sarà Simeone con Joao Pedro. CAGLIARI (3-5-2), la probabile formazione: Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nainggolan, Duncan, Marin, Nandez; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Semplici.