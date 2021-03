Ha fatto molto discutere un episodio avvenuto al 14' del primo tempo di Cagliari-Juventus, sul risultato di 1-0 per i bianconeri. Cristiano Ronaldo, che 4 minuti prima aveva sbloccato il match con un gran colpo di testa, interviene a gamba tesa nel tentativo di indirizzare in porta un cross di Chiesa, ma sbaglia il tempo e con il piede a martello va a colpire Cragno, impegnato in un'uscita dai pali. CR7 rovina sul portiere del Cagliari, abbattendolo con un colpo sulla faccia prima col piede e poi con la gamba. L'ammonizione, che ha tenuto in campo il portoghese, ha permesso al 7 della Juve di segnare altri due gol. I sardi, in caso di espulsione, avrebbero potuto contare sulla superiorità numerica per oltre 70', non un dettaglio, che il presidente Giulini ha sottolineato a fine gara.