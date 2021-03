Torino-Inter, dove vedere la partita in tv

L'Inter fa visita al Torino, fischio d'inizio alle ore 15: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

A Torino un altro importante test in chiave scudetto per l'Inter, che viene da 7 vittorie consecutive e vuole proseguire la propria corsa. La squadra di Conte ha un margine di 6 punti sul Milan e di 10 sulla Juventus, che però ha una gara in meno da recuperare contro il Napoli. Il Torino, invece, è tornata a giocare contro il Crotone, dopo i rinvii delle partite contro Lazio e Sassuolo a causa dei problemi legati al Covid. La squadra granata ha subito una pesante sconfitta per 4-2 allo Scida e ha bisogno di punti importanti per la corsa salvezza.