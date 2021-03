Totti, al via la serie tv: venerdì i primi episodi

L'appuntamento da non perdere è per venerdì 19 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW con i primi due episodi della serie Sky Orginal sull’ultimo anno e mezzo di carriera dell’ex capitano giallorosso

L’uomo, il campione, la leggenda. Venerdì 19 marzo, alle 21.15, su Sky Atlantic e in streaming su NOW i primi due episodi della la dramedy targata Sky Original e tratta da “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri. Grazie a extra , il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni i primi episodi della serie sono già disponibili in anteprima on demand nella sezione extra.

I primi due episodi

Marco, giovane inquilino di Rebibbia, nonostante il fine pena si rifiuta di lasciare il carcere: di lì a dieci giorni passerà in visita il Capitano. Un Capitano non così certo del suo futuro calcistico, ora che l’infortunio durante Roma-Carpi e il subentro di Spalletti al posto di Garcia gli fanno capire che non è più così “pupone”. Mamma Fiorella è preoccupata come Ilary, sebbene quest’ultima non lo dia a vedere.

Totti, lasciato sempre più spesso in panchina dal Mister, si sente come un leone in gabbia. Mentre suo figlio Christian lo incita a reagire, mamma Fiorella non si trattiene dal dire la sua agli ascoltatori radiofonici pro Spalletti. Il Capitano, non convocato per Roma-Palermo, viene comunque trascinato da sua moglie in tribuna, dove i tifosi lo investono con urla di gioia. A Spalletti, invece, riservano solo fischi.