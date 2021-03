Ad annunciare la guarigione del giocatore è stata la stessa società bianconera attraverso questa nota apparsa sui propri canali ufficiali: " Rodrigo Bentancur - si legge - ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo . Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC".

Convocato per la gara con il Benevento

Bentancur sarà un'arma in più per Andrea Pirlo già dalla prossima gara di campionato. Il giocatore verrà infatti inserito nella lista dei convocati per il match in programma domenica 21 marzo (ore 15) allo Stadium contro il Benevento. Il centrocampista era risultato positivo al Covid lo scorso 4 marzo e aveva saltato le ultime due partite di Serie A contro Lazio e Cagliari, oltre al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto.