I due amici ed ex compagni di squadra, Pirlo e Inzaghi, si affrontano allo Stadium dopo il pareggio dell'andata. Bianconeri con Bernardeschi terzino, Chiesa e Kulusevski contemporaneamente in campo. Panchina per McKennie. Nel Benevento titolari Gaich e Lapadula. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD

