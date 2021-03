Parma-Genoa, dove vedere la partita in tv

La 28^ giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida del Tardini tra Parma e Genoa. Una partita importantissima in chiave salvezza, tra due squadra alla ricerca di punti preziosi. Il Parma ha ritrovato la vittoria contro la Roma ma è ancora al penultimo posto in classifica a quota 19 punti: la squadra di D'Aversa vuole continuità per conquistare la permanenza in Serie A. Il Genoa, invece, dopo aver attraversato un ottimo periodo in seguito all'arrivo di Ballardini, ha un po' frenato e non trova il successo da sei gare. Anche i rossoblù cercano punti per rimettere a distanza di sicurezza la zona calda della classifica.