La 28^ giornata di Serie A ha il via allo stadio Ennio Tardini di Parma. Nella serata di oggi (venerdì 19 marzo) gli emiliani di Roberto D'Aversa sfidano il Genoa in una partita che mette in palio punti importanti per la zona salvezza. La squadra di casa arriva dalla vittoria sulla Roma, ha 19 punti ed è penultima a -4 dal quartultimo posto occupato dal Torino (che ha però giocato una gara in meno), mentre la formazione allenata da Davide Ballardini è a quota 28 ma non trova la vittoria da sei giornate. Fischio d'inizio in programma alle 20:45, con diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.