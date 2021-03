Non ci sono nuovi positivi nel gruppo squadra nerazzurro: è l'esito dei tamponi effettuati nella serata di venerdì. Restano quindi positivi i quattro calciatori (D'Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino) e un altro componente del gruppo squadra, del quale non è però stata comunicata l'identità. Buone notizie arrivano per Giuseppe Marotta, dimesso dall'ospedale

Sono negativi i tamponi testati nell'ultimo giro di controlli in casa Inter . Nella rosa nerazzurra restano quindi positivi i tesserati colpiti dal Covid negli scorsi giorni: si tratta di quattro calciatori (D'Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino) e un altro componente del gruppo squadra , del quale non è però stata comunicata l'identità. Buone notizie arrivano invece per l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta , che aveva contratto il coronavirus nelle scorse settimane ed era stato così costretto al ricovero ospedaliero. Le condizioni dell'ad sono migliorate e Marotta ha lasciato così l'ospedale .

Resta lo stop alle attività fino a domenica

Per la formazione di Antonio Conte prosegue il blocco dell'attività fino a domenica, quando verrà effettuato un altro ciclo di tamponi. Se non ci saranno altre positività, l'Inter potrà riprendere gli allenamenti da lunedì. I giocatori negativi sono comunque in isolamento fiduciario per due settimane dalla data cui è stato trovato l'ultimo positivo e potranno fare in questo periodio solo il tragitto casa-Appiano Gentile e viceversa. Per quanto riguarda i calciatori convocati nelle rispettive nazionali, invece, resta valida la decisione dell'ATS di Milano che ha posto il divieto di rispondere alle convocazioni.