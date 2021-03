Covid Inter: Pinamonti salta il girone Europeo U21

In seguito ai provvedimenti dell'ATS di Milano dopo i casi di coronavirus nell'Inter, Andrea Pinamonti non potrà rispondere alla convocazione di Nicolato. Salterà la fase a gironi dell'Europeo under 21, al suo posto Colombo della Cremonese

Brutte notizie per Paolo Nicolato, che per la prima fase dell'Europeo under 21 ha perso Andrea Pinamonti. L'attaccante dell'Inter non potrà infatti rispondere alla convocazione della Nazionale, a causa delle disposizioni dell'ATS di Milano dopo i vari casi di coronavirus che si sono verificati negli ultimi giorni in casa nerazzurra, che hanno portato anche al rinvio della sfida contro il Sassuolo. Andrea Pinamonti dovrà quindi saltare la fase a gironi dell'Europeo di categoria, in programma dal 24 al 31 marzo.