Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari

Due le partite in programma nel sabato di Serie A per la 28^ giornata: si parte alle 15 con Crotone-Bologna, si prosegue alle 18 con Spezia-Cagliari. Rinviata invece Inter-Sassuolo, originariamente in programma alle 20:45 a San Siro

Con il rinvio a causa delle positività al Covid nella rosa allenata da Antonio Conte di Inter-Sassuolo, partita originariamente in programma questa sera alle 20:45, sono due le partite in calendario nel sabato della 28^ giornata di Serie A. Entrambe mettono in palio punti pesanti per la corsa salvezza. Si parte alle 15 allo Scida, dove il Crotone riceve il Bologna: la formazione di Cosmi è ultima con 15 punti ma anche nell'ultimo turno, dove ha ceduto per 3-2 alla Lazio, ha confermato di essere viva. La squadra di Mihajlovic è dodicesima con 31 punti e arriva in Calabria dalla vittoria dello scorso turno sulla Sampdoria. Alle 18 importante l'incrocio tra Spezia e Cagliari: i liguri sono quindicesimi con 26 punti e cercano una vittoria che manca da cinque turni, i sardi invece sono terzultimi a -4 dalla formazione di Vincenzo Italiano e hanno interrotto con il ko dello scorso turno contro la Juventus una serie di tre risultati utili di fila (due vittorie e un pareggio).