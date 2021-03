Nella giornata di oggi, domenica 21 marzo, il gruppo squadra verrà sottoposto a un nuovo giro di tamponi e, in caso di esito negativo per tutti, potranno riprendere gli allenamenti. A quel punto quattro Nazionali (Belgio, Croazia, Danimarca e Slovacchia) farebbero richiesta all'ATS di Milano per avere a disposizione i giocatori convocati per i rispettivi impegni

Dopo i casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra dell' Inter e il conseguente stop disposto dall'ATS di Milano all'attività della squadra di Conte, con relativo rinvio della gara di campionato contro il Sassuolo, a tenere banco in casa nerazzurra è la questione relativa all'impossibilità di alcuni giocatori di rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali . Quella di oggi , domenica 21 marzo, sarà una giornata molto importante in questo senso: tutto il gruppo squadra , infatti, verrà sottoposto a un nuovo giro di tamponi il cui esito sarà decisivo. Se nella giornata di domani , lunedì 22 marzo, l'esito dei test sarà negativo per tutti, la squadra potrà riprendere ad allenarsi .

Cosa succede con le Nazionali

Se i tamponi saranno tutti negativi, quattro Nazionali che hanno convocato calciatori dell'Inter, vale a dire Belgio (Lukaku), Croazia (Brozovic e Perisic), Danimarca (Eriksen) e Slovacchia (Skriniar), faranno richiesta all'ATS di Milano per avere i giocatori per gli impegni delle nazionali. Raggiungendo con volo privato il loro paese e rispettando l'isolamento domiciliare nella loro nazione.

Ma l'interpretazione che si potrebbe dare della questione, come fa per esempio l'Inter, è la seguente: è vero che i giocatori stranieri possono fare l'isolamento domiciliare in patria, ma non potrebbero né viaggiare, né giocare. Se infatti dovessero andare in giro a giocare con la propria Nazionale, a quel punto violerebbero le disposizioni. Questa interpretazione da parte dell’Inter sembra plausibile in quanto è quello che accadrebbe in Italia. Ma la questione non è semplice: anche i calciatori devono stare attenti a dare una risposta a quello che verrà chiesto loro dalle varie Nazionali e resta da capire a quali problemi potrebbero andare incontro nel caso in cui dovessero giocare.