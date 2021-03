Juventus-Benevento, dove vedere la partita in tv

Bianconeri che proveranno ad accorciare le distanze nei confronti dell'Inter capolista: per farlo dovranno però avere la meglio di un Benevento desideroso di punti decisivi in zona salvezza. Fischio d'inizio alle ore 15 e diretta sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Occasione importante per la Juventus, che vuole accorciare le distanze nei confronti dell'Inter, la cui partita contro il Sassuolo è stata rinviata. Con una vittoria i bianconeri si riporterebbero a -7 dalla vetta, ma per farlo dovranno avere la meglio di un Benevento desideroso di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Attenzione a quanto successo all'andata, quando la formazione allenata di Inzaghi riuscì a bloccare i ragazzi di Pirlo sull'1-1 al Vigorito. Fischio d'inizio alle ore 15, ecco dove vedere la partita in tv.