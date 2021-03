Allo Stadium sfida tra ex compagni di squadra contro il Benevento di Pippo Inzaghi: "Si sta confermando un grande allenatore - le parole di Pirlo - i miei giocatori sanno che quella di domenica è una sfida fondamentale. Buffon recuperato, out Ramsey, Demiral e Alex Sandro". Sul rinvio di Inter-Sassuolo: "Sono state fatte delle cose diverse ma è intervenuta l'Asl. Accettiamo la scelta come sempre fatto" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 28^ GIORNATA Condividi:

"Giochiamo una partita particolare perché arriva prima della sosta ma i ragazzi sanno che quella al Benevento è una sfida fondamentale". Questo il messaggio di Andrea Pirlo alla sua Juventus in vista della partita in programma domenica alle 15 allo Stadium (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252). Con lo sguardo alla classifica: "Abbiamo il dovere di mettere pressione all'Inter e possiamo farlo solo vincendo partita dopo partita. Dipende solo da noi, dobbiamo fare una grande partita. Di qui a fine stagione voglio vedere una crescita sul piano del gioco".

"Rinvio Inter-Sassuolo? Accettiamo tutte le decisioni" leggi anche De Vrij e Vecino positivi, rinviata Inter-Sassuolo L'allenatore della Juventus ha parlato anche del rinvio di Inter-Sassuolo: "Siamo stati informati come tutti gli altri e l'abbiamo accettata come abbiamo accettato tutte le decisioni. Sono state fatte delle cose diverse in passato, noi e altri club siamo andati a giocare con dei contagiati però questa volta è intervenuta l'Asl e accettiamo questa decisione. Arriva la sosta, quindi potranno magari recuperare i contagiati per i prossimi impegni". La testa è solo al presente bianconero, assicura: "Con la squadra ho parlato e analizziamo il momento dopo ogni partita. Sappiamo che dobbiamo vincere più partite possibili ma non dipenderà solo da noi. Dovremo concentrarci sul nostro lavoro, facendo questo metteremmo più pressione a chi ci sta davanti".

"Inzaghi grande allenatore, si sta confermando" vedi anche Inzaghi: "Juve già fermata all'andata" Quello di Torino sarà anche un incrocio con un ex compagno di squadra come Filippo Inzaghi: "Pippo sta facendo un grande campionato, sta confermando quest'anno di essere un grande allenatore. C'è grande affetto e stima verso di lui, abbiamo giocato tanti anni insieme vincendo tutto quello che si poteva vincere - spiega Pirlo - affrontiamo una squadra che verrà a Torino per fare risultato, conosco il loro allenatore molto bene e so che anche se arrivano da una serie non positiva di risultati non è semplice giocarci contro

"Buffon sta meglio, Kulu e Morata titolari" Pirlo si sofferma anche sulle scelte di formazione: "Morata sta bene, ha recuperato dopo l'ultima partita. Magari a Cagliari era stanco e domani partirà dall'inizio alla pari con Kulusevski. L'assetto con loro due, Cristiano e Chiesa insieme mi ha convinto e non avevo dubbi. Non era una sorpresa per me, quando tutti si sacrificano anche in fase difensiva diventa tutto più facile". Dopo la sosta l'allenatore confida in alcuni recuperi: "Tutti speriamo di recuperare Dybala, ora avrà 1-2 settimane di tempo per rimettersi al passo con la squadra e speriamo di averlo dopo la sosta. "Sono out Ramsey, Demiral e Alex Sandro, che non ha recuperato. Buffon sta meglio si è allenato e ora deciderò se farlo partire titolare".