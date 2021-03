Ibra titolare: le probabili di Fiorentina-Milan

Pioli riproporrà Ibrahimovic dal primo minuto dopo 6 partite e 20 giorni di assenza, in quella che per l'allenatore rossonero non può essere una partita come tutte le altre contro la Fiorentina. Prandelli risponde con il 4-4-2, con l'obiettivo di dare continuità al successo di Benevento. Ecco le probabili scelte dei due allenatori Condividi:

Sfida importantissima per entrambe le squadre, alla ricerca dei tre punti per raggiungere i rispettivi obiettivi: il Milan per continuare a coltivare il sogno scudetto e rafforzare la propria posizione in ottica Champions League, la Fiorentina per dare continuità alla vittoria di Benevento e fare un passo avanti ulteriore verso la salvezza. Un match che non può essere qualcosa di banale per Stefano Pioli, legato da un affetto particolare verso la piazza viola nella quale è stato sia da calciatore che da allenatore. Ecco le probabili scelte dell'allenatore rossonero e di Prandelli.

La probabile formazione della Fiorentina leggi anche Castrovilli: "Troveremo un Milan più arrabbiato" Prandelli ripartirà dai minuti finali del match contro il Benevento, riproponendo uno schieramento visto poche volte nelle precedenti partite: il 4-4-2. Non ci sarà Amrabat, le cui condizioni sono migliorate nell'ultima settimana ma non ancora abbastanza per essere a disposizione. La coppia di centrocampo sarà dunque composta da Pulgar e Castrovilli, con Bonaventura che si sposterà sulla fascia sinistra e Eysseric ad agire sul lato opposto. Davanti confermatissimi Ribery e Vlahovic, mentre in difesa Caceres verrà impiegato da terzino destro e Martinez Quarta sul lato sinistro. In mezzo Pezzella e Milenkovic. FIORENTINA (4-4-2) probabile formazione: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli