La vittoria contro la Roma all’Olimpico, la terza consecutiva in campionato, ha confermato l’ottimo momento del Napoli, probabilmente in una delle migliori versioni della stagione. Un successo che fa il paio con quello ottenuto a Milano contro i rossoneri, un’altra diretta rivale per un piazzamento in Champions League. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ha voluto complimentarsi per quanto fatto nell’ultimo periodo. "Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre" ha scritto il presidente su Twitter.