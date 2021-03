Hamsik, messaggio per Napoli: "Sempre nel cuore"

Il centrocampista slovacco, oggi al Goteborg, ha postato un selfie sul suo account Instagram che ritrae un club Napoli sullo sfondo con una dedica alla città che lo accolse nel 2007. Intanto è iniziato il countdown per l'esordio di Hamsik: il campionato svedese prenderà il via il 10 aprile

Dodici anni nella stessa città non si dimenticano facilmente. Lo sa bene Marek Hamsik che a Napoli ha vissuto dodici stagioni della sua carriera, dal 2007 al 2019, collezionando 520 presenze e diventando il giocatore con più partite disputate in azzurro. Hamsik ha ritrovato un pezzo di Napoli anche a Goteborg , nella sua nuova avventura. Sul suo account Instagram, infatti, il centrocampista slovacco ha postato un selfie all'interno di un ristorante italiano della città dove, in una parete, è raffigurato un club Napoli. " Sempre nel cuore " il messaggio di Hamsik, con tanto di cuore azzurro.

Il 10 aprile l'esordio contro l'Orebro

Intanto per lo slovacco è iniziato il countdown verso l'inizio del campionato svedese. L'Allsvenskan prenderà il via il 10 aprile con il Goteborg impegnato in casa dell'Orebro. C'è grande attesa per l'esordio di Hamsik che non gioca un match ufficiale dal 27 settembre 2020, la sua ultima partita con il Dalian Pro