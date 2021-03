L'attaccante spagnolo sul momento della Juventus: "Cristiano è frustrato e sta soffrendo, è abituato a stare al top e a vincere. Ma non è una sensazione dovuta alla Juventus, lui a Torino sta bene e lo vedo contento. Siamo tutti un po' colpiti dal momento, chi dice il contrario mente. Col Porto siamo usciti per dettagli, ma abbiamo vinto la Supercoppa e siamo in finale di Coppa Italia. Per noi è un anno di transizione, ma il progetto mi piace molto. Futuro? Decideranno Juve e Atletico" Condividi:

Dal ritiro della Spagna parla ai meedia spagnoli Alvaro Morata, che affronta anche l'argomento Juventus. Non è un periodo facile per i bianconeri, fuori dalla Champions League e distanti 10 punti dalla capolista Inter, che appare ancor più distante dopo la sconfitta interna contro il Benevento. E l'attaccante spagnolo ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: "Siamo stati tutti criticati, ma nessuno ha vinto quanto lui – le sue parole nelle interviste rilasciate a Cadena Ser e al Mundo Deportivo – Siamo colpiti dal momento, chi ti dice che non è così mente. Sono il primo a sapere quando mi criticano e anche per Cristiano è così, ma non devo certamente dire io chi è lui. Passiamo tanto tempo insieme anche fuori dal campo, ma parliamo di tutto tranne che di calcio. Discutiamo della pandemia, di come ha colpito la Spagna e il Portogallo e di tante altre cose. Dà la sensazione di essere frustrato perché è abituato a stare al top, ma non è una situazione legata alla Juventus perché sarebbe lo stesso anche in un'altra squadra. Lo vedo contento qui, ma è abituato a vincere e sta soffrendo, così come me. Se torna al Real Madrid? Non ci ho mai pensato, spero che resti alla Juve perché voglio che da noi ci siano i migliori giocatori. Spero di averlo vicino e che, qualsiasi cosa faccia, sia felice".

"Anno di transizione. Futuro? Decidono Juve e Atletico" leggi anche Dalla Spagna: "CR7 lascerebbe la Juve per il Real" Morata parla poi del momento della Juventus: "Piccoli dettagli ci sono costati l'eliminazione contro il Porto, ma è colpa di tutti. Se segno io di testa nella prima occasione che mi capita, magari passiamo il turno. Bisogna guardare sempre il lato positivo, siamo in finale di Coppa Italia e abbiamo già vinto la Supercoppa. Prendiamo questa stagione come un anno di transizione, ci sono stati tanti cambi e alcune cose sono migliorabili. Il mio futuro? Quando sei in prestito la tua opinione conta poco. Sono felice alla Juve come lo ero nell'Atletico, a fine stagione mi diranno. A Torino c'è un progetto nuovo che mi piace. Non so se ho trovato qui il posto in cui fermarmi a lungo, ma non è una decisione che dipende da me. Sono felice poi vedremo cosa succederà, visto che ancora non sono di proprietà della Juve". Sul rapporto con Simeone, aggiunge: "Chiaro che mi farei una birra con lui, anche un asado. Distinguo l'aspetto umano da quello sportivo e professionale. Lui è una gran persona e gli sarò per sempre grato, lo ammiravo prima di lavorare con lui e lo ammiro ancora oggi per come vive il calcio".