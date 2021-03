Zaniolo, da metà aprile a disposizione di Fonseca

Si avvicina il ritorno in campo di Zaniolo. Il talento della Roma, clinicamente guarito dopo la rottura del legamento crociato al ginocchio dello scorso settembre, effettuerà un test con la Primavera dopo la sosta. Se non ci saranno intoppi, per metà aprile sarà a disposizione di Fonseca, pronto a tornare nella lista dei convocati. Per il rush finale di stagione con i giallorossi e in chiave Europei con la Nazionale

Zaniolo è motivatissimo, clinicamente guarito e non necessita più di controlli medici in Austria, luogo frequentato nei mesi scorsi dopo l’intervento a Innsbruck da parte del professor Fink, il chirurgo che lo ha operato. Dopo il primo contatto con il pallone a febbraio e l’intensa preparazione atletica dell’ultimo mese, le prossime tappe di avvicinamento prevedono un test, dopo la sosta, con la Primavera. Se tutto filerà liscio, per metà aprile sarà a disposizione di Fonseca, pronto a tornare nella lista dei convocati. Un tempo giusto, per aiutare la Roma nel rush finale di stagione (Europa League e lotta per un posto Champions in campionato) e strappare una convocazione in Nazionale in vista degli Europei. Un obiettivo inseguito a lungo.