Il rapporto con Napoli e i napoletani, gli obiettivi da raggiungere e i programmi per il futuro. Tanti gli argomenti trattati da Dries Mertens, tornato a parlare dal ritiro del Belgio dove è impegnato per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022. Già impiegato praticamente per tutta la partita nella vittoria 3-1 contro il Galles (sostituito soltanto nei minuti di recupero), prima di fare rientro a Castel Volturno l'attaccante dovrà affrontare con i Red Devils anche Repubblica Ceca (sabato 27 marzo) e Bielorussia (martedì 30).

"A Napoli vivo una favola, mi piacerebbe tenere casa" RECORD Mertens fa 100, nessun belga come lui in Serie A 133 gol in tutte le competizioni (100 in Serie A) hanno reso Mertens non solo il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia azzurra, ma anche una vera e propria icona di Napoli. "A Napoli mi sento un re - ha detto l'attaccante al sito belga Hln -, basta poco per perdere il trono ma per ora sto vivendo una favola. Dopo il ritiro andrò a vivere in Belgio perché vedo troppo poco i miei nipotini. Ma con la mia compagna Kat abbiamo parlato del nostro bellissimo appartamento a Napoli (a Palazzo Donn'Anna, all'inizio della collina di Posillipo, ndr): vorrei tenerlo, ma credo che sarà difficile".