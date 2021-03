Gli esami ai quali si è sottoposto il difensore albanese, infortunatosi con la sua nazionale, hanno evidenziato la lesione del menisco: difficile rivedere in campo per questa stagione il classe 2000. Molto probabilmente non si sottoporrà a intervento chirurgico ma verrà curato con una terapia conservativa

Una brutta notizia per la Roma e Paulo Fonseca. Marash Kumbulla ha riportato una lesione al menisco del ginocchio destro e, difficilmente sarà possibile rivederlo in campo in questa stagione. Il calciatore era rientrato a Roma nei giorni scorsi per sottoporsi ad accertamenti strumentali dopo l’infortunio riportato con la nazionale albanese, con la quale ha giocato per 90’ contro Andorra lo scorso giovedì nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.