Il difensore rossonero ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Tornare in Champions è un grande traguardo, ma dobbiamo guardare al massimo obiettivo: l'Inter è distante, ma bisogna credere nello scudetto. Lavoro quotidianamente per essere tra i migliori al mondo, mi godo il momento e il futuro non dipende da me. Nel tempo libero studio per laurearmi, nel lockdown ne ho approfittato per accelerare"

Nel mese di gennaio è arrivato quasi a sorpresa, ma in poco tempo Fikayo Tomori ha conquistato il Milan. Titolare in 10 delle ultime 13 partite ufficiali giocate dai rossoneri tra campionato ed Europa League, ormai punto fermo della difesa di Stefano Pioli. Nonostante la giovane età, visto che è un classe 1997, Tomori ha dimostrato sin da subito grande maturità. E il difensore rossonero crede ancora nello scudetto: “La distanza dall’Inter è grande, però non vedo perché non dovremmo crederci fino alla fine – ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport - Tornare in Champions è un traguardo eccellente, ma da giocatori bisogna continuare a pensare al bersaglio grosso. E noi sappiamo che possiamo fare qualcosa di speciale. Differenza tra Premier e Serie A? Non c'è un gap così grande. Il campionato inglese è bellissimo, si gioca anche molto d’istinto, qui è un po’ diverso. Ma c’è qualità. Penso ovviamente al Milan, ma anche a squadre come Roma, Juve, Inter, Atalanta, Lazio. La strada da percorrere per tornare al top non è molta". Su Ibra, aggiunge: "Magari non ci parla come figli, ma ci motiva e ci parla moltissimo. È un esempio per tutti, di dedizione e di carica agonistica. Maldini? Averlo come capo dell’area tecnica è come per un attaccante avere a che fare con Messi direttore sportivo. Quello che vuoi fare è impressionarlo tutti i giorni".