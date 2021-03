Il centrocampista uruguaiano è risultato negativo all'ultimo tampone e, dopo le visite per l'idoneità sportiva, ritornerà a disposizione di Antonio Conte. Dopo Samir Handanovic, un altro guarito in casa nerazzurra

Dopo Samir Handanovic, anche Matias Vecino è guarito dal Covid-19 . Il centrocampista uruguaiano è risultato negativo all'ultimo tampone e può quindi considerarsi recuperato. Un'importante notizia per Antonio Conte, che ritrova un altro uomo in vista della prossima partita che l 'Inter giocherà al Dall'Ara contro il Bologna (sabato 3 aprile ore 20.45). Vecino dovrà ora sottoporsi alle visite necessarie per ottenere nuovamente l'idoneità sportiva, dopo di che sarà definitivamente a disposizione del suo allenatore.

La situazione Covid in casa Inter

Sta pian piano rientrando in maniera definitiva l'emergenza coronavirus in casa nerazzurra. Matias Vecino era risultato positivo lo scorso 18 marzo insieme a Stefan De Vrij, aggiungendosi alla lista dei contagiati che già contava Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic. Una situazione che aveva portato alla sospensione delle attività sportive dell'Inter, compresa la gara di campionato contro il Sassuolo. Dopo qualche giorno è arrivato il via libera per i viaggi per le rispettive Nazionali dei vari giocatori nerazzurri e ora, dopo la negatività di Handanovic, anche quella di Vecino. Restano quindi tra i positivi D'Ambrosio e De Vrij.