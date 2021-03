Verso conferma Dad superiori a 50% in zona arancione

Il nuovo decreto legge Covid, che riporterà in classe in zona rossa gli studenti fino alla prima media, dovrebbe confermare nelle aree arancioni la presenza fino alla terza media e la didattica a distanza al 50% per le superiori. Lo spiegano fonti di governo, a proposito del nuovo dl che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri mercoledì. Si va verso la conferma anche delle altre misure disposte con il precedente decreto, come la chiusura di parrucchieri, barbieri e centro estetici in zona rossa.