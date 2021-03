Merih Demiral è risultato positivo al coronavirus. La notizia arriva dal ritiro della nazionale turca, dove il difensore si trova per gli impegni di qualificazione ai prossimi Mondiali. Non è stato specificato il giorno in cui è stato effettuato il tampone, di fatto Demiral non è mai sceso in campo nelle due partite giocate finora dalla Turchia contro Olanda (vittoria 4-2) e Lettonia (3-3). Il giocatore al momento accusa sintomi molto lievi. Dalla Juventus non sono arrivate comunicazioni ufficiali, intanto il centrale si sta organizzando per rientrare a Torino con un volo sanitario privato e osservare l'isolamento una volta tornato in Italia. Nessuna conseguenza per il gruppo squadra Juventus dal momento che la positività è emersa lontano da Torino e da quel momento non ci sono stati contatti con compagni o staff.