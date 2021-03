I due mesi che separano dal termine della stagione 2020/21 potrebbero essere gli ultimi del portiere e del difensore con la maglia della Juventus: al momento non ci sono offerte dal parte del club bianconero per rinnovare i loro contratti. Davide Lippi, agente di Chiellini, a Sky Sport: "Nessuno contatto con la Juve, ad oggi non c'è nessun sentore che Giorgio possa continuare o smettere" CALCIOMERCATO, CHI SONO I MIGLIORI TRA GLI SVINCOLATI Condividi:

Nelle prossime settimane la Juventus definirà la situazione riguardante Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini, due bandiere bianconere con contratti in scadenza a giugno 2021. Al momento il club non ha presentato offerte di rinnovo al portiere 43enne e al difensore 36enne, tantomeno si registrano discorsi orientati in tal senso. L'intenzione della Juventus è di capire prima se Buffon e Chiellini vorranno continuare le loro carriere o optare per il ritiro, anche se al momento appare difficile pensare che arrivi per i due il prolungamento del contratto.

La posizione della Juventus approfondimento Un turno di stop a Buffon, accolto ricorso Procura La stagione 2020/21 potrebbe quindi essere l'ultima di Buffon e Chiellini da calciatori con la maglia della Juventus. Ben più probabile invece l'ipotesi che i due restino nei quadri societari con un ruolo e compiti del tutto nuovi. Non è però da scartare la possibilità che il presidente bianconero Andrea Agnelli cambi strategia dopo aver parlato con i due in merito alle loro intenzioni per il futuro.

I numeri di Buffon e Chiellini in bianconero approfondimento Rinnovo Dybala in stallo: le condizioni della Juve I numeri sintetizzano le carriere di Buffon e Chiellini. Il portiere classe 1978 ha messo insieme 1102 partite da professionista. Un elenco in cui trovano posto 681 presenze con la maglia della Juventus, 220 col Parma, 176 con l’azzurro della Nazionale e 25 col Paris Saint-Germain: in bianconero, dove ha giocato dal 2001 ad oggi eccezion fatta per la stagione 2018/19 (quando era al Psg) ha vinto 10 scudetti, sei Supercoppe italiane e 4 Coppe Italia per un totale di 20 trofei. Due in più di quelli conquistati in bianconero da Chiellini, a Torino dalla stagione 2005/06. Con la Juventus il difensore ha totalizzato 636 presenze e 43 reti in tutte le competizioni.

Agente Chiellini: "Rinnovo? Non ne abbiamo parlato" Nei piani della Juventus c'è un ringiovanimento dell'organico, con il futuro di Buffon e Chiellini da valutare. "Nessuno dalla Juventus si è fatto vivo sul tema ma ad oggi non c'è nessun sentore che possa continuare o smettere - le parole di Davide Lippi, agente di Chiellini, a Sky Sport - il presidente in persona ha sempre parlato del futuro del giocatore con il diretto interessato. Ora c'è estrema concentrazione sul finale di stagione con la Juventus. Chiellini avanti con un'altra maglia? Faccio fatica a rispondere, credo sia difficile. Però al tempo stesso penso che se un atleta si sente ancora in forma e in forza ha il diritto di continuare. Però parliamo di un calciatore che rappresenta la storia di questa maglia. Ci sarà tempo per discuterne, ora è il momento di essere concentrati".