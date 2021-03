Il Milan continua a lavorare per il rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma , in scadenza il prossimo 30 giugno. Al momento le due offerte presentate dal club rossonero (prima da 6 milioni a stagione più bonus di 1 legato alla qualificazione in Champions, poi da 7 milioni all'anno con bonus quinquennale da 1 legato alla qualificazione per la principale coppa europea) non sono state accettate dal portiere classe 1999. Donnarumma e il suo entourage sono in attesa: da una parte aspettano di capire se il Milan è disposto a rilanciare e migliorare l'offerta, magari una volta incassata la matematica qualificazione per la Champions 2021/22, e dall'altra quali offerte possono arrivare dal mercato internazionale , al momento bloccato perché tutte le big hanno un portiere forte o che non riescono a vendere (è il caso del Real Madrid con Courtois).

Rinnovo annuale, il Milan non ci pensa

Quella sull'asse Milan-Donnarumma è una pausa di riflessione, con il portiere che non sta temporeggiando con l'obiettivo di andare via a parametro zero in estate. Negli ultimi giorni non ci sono stati contatti tra le parti. Il club è sereno e pensa di aver già fatto un'offerta molto importante, che va oltre i parametri in vigore in un momento non semplice per il calcio. La speranza rossonera è che alla fine il portiere accetti la proposta e rinnovi, ma non per un solo anno come era stato invece proposto dal suo agente Mino Raiola. Un altro aspetto di cui tener conto è l'ambizione di Donnarumma, che a 22 anni aspetta di debuttare finalmente in Champions League per poi giocarci stabilmente in futuro. Per questo un rinnovo annuale gli darebbe modo di capire che tipo di squadre il Milan avrà intenzione di allestire nei prossimi anni. L'opzione non è però presa in considerazione dalla società. Non trovano conferma invece i rumors riguardanti le elevate commissioni che il procuratore del giocatore avrebbe chiesto.