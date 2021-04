De Zerbi non potrà contare sul difensore per le prossime gare. Ayhan è risultato positivo al coronavirus dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato nel ritiro della Nazionale turca. Prima di lui era stata resa nota la positività al Covid, sempre con la Turchia, di Demiral della Juventus CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

In vista della ripresa del campionato, il Sassuolo non potrà contare su Kaan Ayhan. Il difensore classe '94, impegnato in questi giorni con la Turchia nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, è risultato positivo al Covid-19 dopo l'ultimo giro di tamponi effettuati nel ritiro della sua Nazionale. Ayhan, asintomatico, sta già seguendo le procedure previste dal protocollo e sicuramente non sarà a disposizione di Roberto De Zerbi per la prossima partita dei neroverdi contro la Roma, in programma sabato 3 aprile.

Anche Demiral positivo con la Turchia CORONAVIRUS Demiral positivo, volo sanitario dalla Turchia A comunicare la positività del giocatore è stato lo stesso Sassuolo attraverso questa nota apparsa sui propri canali ufficiali. Quello di Ayhan è il secondo caso di un calciatore che gioca in Italia risultato positivo nel ritiro della Nazionale turca. Prima del difensore neroverde era toccato a Merih Demiral, risultato positivo al tampone per il coronavirus. Il difensore della Juventus è già rientrato in Italia con un volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti per proseguire il suo isolamento fiduciario al J-Hotel.