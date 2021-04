Serie A, le curiosità della 29^ giornata

Milan-Sampdoria, sabato 3 aprile ore 12:30 (Sky)

Il Milan è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (4 vittorie e 2 pari), pareggiando 0-0 in quella più recente nel gennaio 2020 - partita in cui Zlatan Ibrahimovic ha fatto il suo ritorno in rossonero.

Atalanta-Udinese, sabato 3 aprile ore 15:00 (Sky)

Il successo per 7-1 dell’Atalanta contro l’Udinese dello scorso campionato (ottobre 2019) è la seconda vittoria con margine più ampio dei bergamaschi in Serie A (al pari di quella contro la Triestina del 1952 e contro la stessa Udinese nel 1954), dopo il 7-0 contro il Torino del gennaio 2020.

Benevento-Parma, sabato 3 aprile ore 15:00 (Sky)

Dopo una striscia di 11 gare senza alcun successo in campionato (5 pareggi e 6 sconfitte), il Benevento ha vinto la gara più recente contro la Juventus. Il Parma è la squadra che ha guadagnato meno punti contro squadre che ad inizio giornata erano nelle ultime 10 posizioni della classifica in questo campionato: 10 in 14 partite.

Cagliari-Verona, sabato 3 aprile ore 15:00 (Dazn)

Il Verona ha vinto 7 delle ultime 11 sfide contro il Cagliari in Serie A (due pari e due sconfitte), due in più che nelle prececedenti 20 contro i sardi nel torneo (7 pareggi e 8 sconfitte). I veneti sono l’avversario contro cui Joao Pedro ha disputato più minuti in campionato (296) senza mai riuscire a segnare.

Genoa-Fiorentina, sabato 3 aprile ore 15:00 (Sky)

Dalla stagione 2013/14, la sfida tra Genoa e Fiorentina è quella che ha visto più pareggi in Serie A (10 su 15 incontri), inclusi gli ultimi due disputati - due vittorie liguri e tre per i toscani completano il parziale.