L'allenatore dell'Atalanta alla vigilia della partita con l'Udinese: "I nazionali sono tutti a posto tranne De Roon che ha un piccolo problema alla caviglia. Pessina e Toloi? Abbiamo ritardato l'allenamento in attesa dell'esito del tampone. Se è negativo bene, altrimenti faremo senza. La ripresa è sempre un'incognita, tornano tutti tardi, ma se i giocatori vengono convocati sono contento"

"Oggi è il primo giorno in cui ci alleniamo tutti insieme, è chiaro che la ripresa del campionato è sempre un'incognita". Così Gian Piero Gasperini, reduce dalla seconda Panchina d'oro consecutiva, alla vigilia del match contro l'Udinese. Pausa nazionali terminata e di nuovo in campo in campionato: "Dal punto di vista fisico i nazionali sono tutti a posto tranne De Roon che ha un piccolo problema alla caviglia, una contusione: lo verifichiamo oggi - ha detto Gasp -. Ieri (giovedì, ndr) se ne sono allenati cinque su dodici dei nazionali, adesso vediamo gli altri sette che avevano giocato più recentemente".

Situazione tamponi Dopo il ritorno dei nazionali è attesa per il tampone molecolare di Toloi e Pessina: "Abbiamo ritardato apposta l'allenamento per aspettare l'esito. Se è negativo bene, altrimenti faremo senza. In campo abbiamo comunque alternative - ha spiegato l'allenatore nerazzurro -. Vaccinazione per il mondo calcio? I vaccini mi sembra siano pochi e penso che vadano indirizzati a chi è più in pericolo. Speriamo che la situazione migliori presto. Siamo quasi a quota cento tamponi a testa da maggio, quindi siamo sempre ben controllati".

"Udinese tranquilla ma comunque pericolosa" Poi sul prossimo avversario: "L'Udinese è sicuramente un'ottima squadra, all'andata era impelagata nelle zone basse ma si vedeva che ne sarebbe uscita. Ora è più tranquilla, ma non per questo meno pericolosa. Il suo valore è determinato dalle prestazioni e dai giocatori. Nella stessa fascia ci sono altri avversari che incontreremo e di solito tolgono punti a tutti: siamo in tante squadre a poca distanza per i nostri obiettivi"