Cosmi: "Col Napoli serviranno serenità e qualità"

Trentotto punti di differenza danno un’idea dell’impresa che servirà al Crotone per portare via punti dal Maradona contro il Napoli. Serse Cosmi ne è consapevole, quando presenta la sfida in conferenza stampa. "Il calcio non è solo composto di dati oggettivi, altrimenti non potremmo fare risultato. Si possono presentare tante sorprese, possiamo sperarci facendo una grande partita in un grande stadio. E non è nemmeno detto che basti. Giocare spensierati? No, porta alla sconfitta, non è un atteggiamento che ci si addice. Serve serenità, a cui va abbinata qualità. Ma essere spensierati porta a perdere concentrazione, rabbia, orgoglio" ha osservato con realismo l’allenatore. Anche perché gli avversari hanno una qualità anche maggiore rispetto a quello che rispecchia la classifica: "Nell'ultimo periodo il Napoli ha ricomposto la rosa, i problemi sono nati perché Gattuso non ha potuto contare su tutti gli elementi e in alcuni reparti ha avuto delle difficoltà perché sono mancati i giocatori decisivi. La squadra è allenata molto bene, dovrebbe stare tra le prime quattro in Champions League".