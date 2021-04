Napoli-Crotone, dove vedere la partita in tv

La squadra allenata da Rino Gattuso sfida i calabresi, ultimi in classifica, nella 29^ giornata di Serie A. Napoli-Crotone, sabato ore 15, in diretta su Sky Sport 253

Vincere per continuare la rincorsa alle prima quattro posizioni e per presentarsi nel miglior modo possibile al recupero di campionato contro la Juventus, in programma mercoledì 7 aprile. Il Napoli di Gattuso sfida il Crotone al Maradona, nel sabato pomeriggio della 29^ giornata di Serie A. Gli azzurri occupano la quinta posizione in classica con 53 punti (in 27 gare disputate), il Crotone allenato da Serse Cosmi invece è ultimo in graduatoria con 15 punti ed è reduce dal brutto ko interno contro il Bologna (da 2-0 a 2-3).