Il Napoli cerca la quarta vittoria consecutiva per proseguire la rincorsa a un posto nella prossima Champions. Il Crotone, reduce da due ko consecutivi, ha bisogno di punti per provare a conquistare una difficile salvezza. Gattuso sceglie Politano-Mertens-Insigne alle spalle di Osimhen, Cosmi si affida alla coppia d'attacco Ounas-Simy. Diretta su Sky Sport 253. Disponibile su Sky Go, anche in HD

