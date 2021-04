Napoli-Crotone, Mertens e Osimhen insieme dal 1'

Gattuso può tornare a schierare insieme Mertens e Osimhen: dal 4-2-3-1 di partenza sarebbe escluso Zielinski. In difesa c'è Manolas con Maksimovic. Cosmi perde Reca ma recupera Luperto e Ounas. Inamovibile Simy TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 29^ GIORNATA Condividi:

Napoli a caccia di punti per la zona Champions, Crotone alla ricerca di un acuto per continuare a credere nella salvezza. Gattuso e Cosmi avversari allo stadio Diego Armando Maradona, in una partita che mette di fronte due squadre separate da 38 punti in classifica. Sono 53 quelli del Napoli quinto, vittorioso a Roma prima della sosta per le nazionali, 15 quelli del Crotone ultimo, distante otto lunghezze dal quartultimo posto e reduce dal ko interno in rimonta contro il Bologna. Fischio d'inizio alle 15 con diretta su Sky Sport 253.

Napoli con Osimhen e Mertens. Out Koulibaly approfondimento Falso allarme per Zielinski: negativo al tampone Gattuso avrà regolarmente a disposizione Zielinski dopo la negatività del tampone molecolare eseguito nella serata di giovedì. Il centrocampista polacco però dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Mertens nel 4-2-3-1, completato offensivamente da Politano e Insigne, con Osimhen punta. Il nigeriano, a segno con la sua nazionale nel 3-0 al Lesotho nelle qualificazioni per la Coppa d'Africa, torna così a giocare assieme a Mertens dal 1'. In porta torna Meret, che prende il posto dell'infortunato Ospina. In difesa è assente Koulibaly, squalificato. Al centro c'è Manolas con Maksimovic. Torna titolare Di Lorenzo a destra. NAPOLI (4-2-3-1) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso